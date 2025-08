Black Panther 3 uscirà nel 2028

HQ

Sembra che ci vorrà un po' di tempo prima di vedere di nuovo Black Panther sul grande schermo. Anche se sono passati più di tre anni dall'uscita di Wakanda Forever, la Marvel non ha fretta di far uscire un sequel. Secondo l'insider del settore Jeff Sneider sul podcast Hot Mic, l'uscita di Black Panther 3 è attualmente prevista per febbraio 2028, con le riprese che dovrebbero iniziare nel 2027.

Il regista Ryan Coogler dovrebbe tornare per la terza volta, dopo aver diretto i primi due film di Black Panther. È stato anche coinvolto nella prossima serie Ironheart e nel film horror di successo Sinners, che è diventato uno dei film di maggior successo nella storia del genere.

Per quanto riguarda la trama di Black Panther 3? È ancora un mistero, dato che il film non ha ancora un titolo ufficiale. Ma un dettaglio emozionante è confermato: Denzel Washington apparirà in un ruolo ancora non rivelato, qualcosa che ha rivelato lui stesso lo scorso autunno.

Quali sono le tue speranze per Black Panther 3?