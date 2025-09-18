Black Panther e Cosmic Ghost Rider confermati come personaggi per Marvel Cosmic Invasion

HQ

Quando Tribute Games verrà lanciato Marvel Cosmic Invasion in una data indeterminata entro la fine dell'anno, possiamo aspettarci che il titolo picchiaduro contenga un'ampia lista di supereroi familiari. Sappiamo già che Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom, Nova, She-Hulk, Rocket Racoon, Silver Surfer e Beta Ray Bill saranno tutti protagonisti del gioco, e ora abbiamo altri due personaggi da aggiungere a questo mix.

Sia Black Panther che Cosmic Ghost Rider sono stati confermati, e abbiamo anche una breve descrizione di cosa aspettarci da entrambi gli eroi.

Per Ghost Rider, ci viene detto che userà il Spirit of Stellar Vengeance per punire "i colpevoli brandendo sia il fuoco infernale che il Potere Cosmico!" Per quanto riguarda Black Panther, sarà la variante King T'Challa del personaggio, che "si precipita in battaglia brandendo la sua tuta potenziata con vibranio e pugnali sonici. Con impareggiabili abilità e forza nelle arti marziali, si avventerà su qualsiasi minaccia o nemico abbastanza sciocco da sfidarlo!"

In totale, ci è stato detto di aspettarci 15 personaggi giocabili nel gioco e finora, inclusi Black Panther e Ghost Rider, ne sono stati rivelati 13, il che significa che altri due personaggi dovrebbero arrivare piuttosto presto.