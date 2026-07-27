Blade Runner 2099 non avrà una seconda stagione, conferma lo showrunner

Per chi sperasse che Blade Runner si mantenesse con una lunga e acclamata serie di Blade Runner 2099, forse è meglio distogliere lo sguardo. La distopia cyberpunk torna questo novembre, ma rimarrà in giro solo per la sua prima stagione.

Parlando con Steve Weintraub di Collider, la showrunner Silka Luisa ha detto che la serie è sempre stata pensata come una storia limitata e autonoma. La serie durerà otto episodi, e questo sarà tutto, con la storia che sarà completata entro i titoli di coda dell'episodio finale.

Ambientato 50 anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, Blade Runner 2099 sarà un sequel del film. Segue Cora, interpretata da Hunter Schafer, un'umana che ha passato la vita a fuggire dai Blade Runner. Ora dovrà fingere di esserlo, mentre cerca di recuperare la sua umanità mentre dà la caccia ai Replicanti. Michelle Yeoh interpreta Olwen, una Replicante ormai in sgoma, che cerca di dare la caccia a quanti più membri ribelli possibile della sua specie.

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