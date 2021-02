Blasphemous arriverà il 10 settembre

Stai guardando Pubblicità

The Game Kitchen e Team 17 hanno annunciato che Blasphemous - presente nello stream Indie World di Nintendo tenutosi quest'oggi - arriverà su PC, PS4, Switch e Xbox One il 10 settembre. In occasione dell'annuncio è stato diffuso anche un nuovo trailer che potete vedere in calce alla notizia.

"Preparatevi ad avventurarvi in un mondo pericoloso dove un sistema di combattimento rapido e profondo si combina con una narrativa complessa ed evocativa. Vestirete i panni del "The Penitent One", l'unico sopravvissuto del massacro di 'Silent Sorrow'. Esplorate il mondo da incubo di Cystodia e svelate gli infernali segreti che si celano in esso, solo voi potete liberarlo da un fato contorto e raggiungere l'origine del vostro tormento," riporta la descrizione ufficiale.

In questo gioco esplorerete un mondo non lineare brandendo una spada chiamata "Mea Culpa" per abbattere i nemici, utilizzando nel farlo combo, mosse speciali ed esecuzioni cruente.

Blasphemous ha suscitato il vostro interesse?

