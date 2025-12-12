Blizzard annuncia l'espansione Diablo IV: Lord of Hatred, accogliendo la classe Paladino

La serata dei Game Awards ha visto una serie di annunci importanti e, naturalmente, Blizzard ha colto l'occasione per presentare agli occhi dei giocatori di tutto il mondo la sua prossima grande espansione per Diablo IV: Lord of Hatred. Questa espansione sarà completamente separata dalla prima uscita nel 2024, Vessel of Hatred, anche se continuerà in parte la storia di ciò che è successo lì.

Si avvicina la battaglia finale contro Mephisto, ora che il demone è più potente che mai, e il Viandante deve prendere la difficile decisione di formare un'alleanza con la sua antica nemica, Lillith, tornata dalla morte per impedire la completa distruzione di Sanctuary. Viaggiando attraverso la regione più antica del mondo, Skovos, l'ex dimora di Inarius e Lillith, esploreremo una regione unica con biomi, design di dungeon e mostri mai visti prima nel franchise. Diablo IV: Lord of Hatred arriverà il 28 aprile 2026 in tre diverse versioni: Standard, Deluxe e Ultimate. Ah, e se in precedenza non possedevi Diablo IV: Vessel of Hatred, non preoccuparti, perché sarà incluso anche qui.

Ma non è tutto, perché insieme a questa nuova campagna storia, due nuove classi arriveranno a Diablo IV. Uno deve ancora essere rivelato nel prossimo futuro, l'altro è la classe Paladino. Il Laladin è un guerriero santo, intriso di potere divino, che basa la sua strategia su una combinazione di mischia, aure e luce angelica. Ci saranno quattro Giuramenti o sottoclassi tra cui il Paladino potrà scegliere, a seconda del suo stile di gioco, in una formula che abbiamo visto con lo Spiritualista in Vessel of Hatred. Questi Giuramenti sono Juggernaut, Zealota, Giudice e Discepolo.

Cosa ne pensi - difenderai Sanctuary dall'annientamento contro Mephisto quando Diablo IV: Lord of Hatred arriverà ad aprile?

Galleria dei Giuramenti di classe Paladino del Signore dell'Odio