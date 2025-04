Blizzard ha una tabella di marcia di 10 anni per Diablo

HQ

Di recente, abbiamo avuto modo di apprendere tutto sui prossimi piani per Diablo IV, poiché Blizzard ha alzato il sipario sulla roadmap del 2025, affermando anche che il 2026 vedrà il debutto di una nuova espansione per il gioco. Anche se questa è la conferma del supporto per l'action-RPG per almeno un altro paio d'anni, cosa possiamo aspettarci dopo questo?

In una recente intervista con Game File,Diablo il general manager della serie Rod Fergusson ha osservato che RodBlizzard Fergusson ha già una tabella di marcia di 10 anni per il futuro diDiablo. Questo non significa necessariamente che Diablo IV abbia una tabella di marcia per il prossimo decennio, ma significa assolutamente che Blizzard ha un sacco di piani per continuare a offrire più uccisioni di demoni fino al 2030.

Secondo quanto detto per intero, Fergusson ha dichiarato: "Siamo qui per il lungo periodo. Di recente abbiamo fatto una pianificazione a lungo termine. E ho creato una tabella di marcia, una tabella di marcia di 10 anni... in realtà è stata una [tabella di marcia] di 12 anni - posso vedere questo, questo, questo e questo e tutte queste cose diverse che possiamo fare, [che] è davvero stimolante.

"Ed è davvero emozionante. Siamo concentrati su ciò che i giocatori vogliono... Non posso dirvi molto di più".

Considerando che Diablo III esisteva da circa 11 anni prima dell'arrivo di Diablo IV, pensi che i commenti di Fergusson alludano solo al futuro di Diablo IV, o al franchise nel suo complesso?