Blizzard rivela l'intero kit di abilità e i vantaggi per Sierra

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Potresti non sentire davvero il bisogno di un nuovo eroe Overwatch in questo momento, soprattutto perché quando è arrivata la prima stagione del 2026, sono arrivati cinque nuovi personaggi. Ma questo non ferma Blizzard.

Dopo aver anticipato il debutto del prossimo eroe e poi aver presentato ufficialmente Sierra al mondo poco dopo in un trailer animato, Blizzard ha condiviso informazioni precise su cosa possiamo aspettarci dal nuovo personaggio, incluso che sarà un'eroina da danno da ricognizione.

Guardando il kit di Sierra, ci viene detto che la sua arma è considerata il Fucile Helix e che ha un modello di sparo unico che si presenta a spirale che si restringe con il fuoco prolungato. Per quanto riguarda le sue abilità, porta tre strumenti all'azione, con Tracking Shot che può segnare i nemici in modo che i colpi Helix Rifle li raggiungano automaticamente. Poi, Anchor Drone è la sua abilità di movimento che permette a Sierra di lanciarsi verso questo compagno aereo, e infine, Tremor Charge è un'abilità simile a una granata che crea un'onda d'urto all'impatto. Per quanto riguarda il suo Ultimate, si chiama Trailblazer, e permette a Sierra di schierare un drone che vola in avanti e sgancia esplosivi.

Come per i vantaggi di Sierra, Full Flight aumenterà la portata di volo e di presa di Anchor Drone, mentre Tight Grip fa stringere la diffusione di Helix Rifle più velocemente e più lentamente. Questi sono entrambi i perk minori, con quelli principali che includono Medi-Drone, che vede il Drone Ancoraggio portare un piccolo pacchetto salute per Sierra, e Bloccato In, che garantisce che Tiro Tracciante aumenti la velocità d'attacco del 20% per due secondi.

Guarda la Sierra in azione qui sotto in vista del suo arrivo il 14 aprile.