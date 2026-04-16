Blizzard sta assistendo Playground Games nello sviluppo Fable

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La maggior parte delle volte, solo uno sviluppatore è elencato per i giochi principali. In realtà, però, di solito ci sono molti sviluppatori coinvolti nella produzione dei cosiddetti titoli AAA. Questo può comportare l'esternalizzazione di specifiche funzionalità o semplicemente la fornitura di capacità aggiuntiva.

Questo è ancora più comune tra i grandi publisher, e non è un segreto, ad esempio, che praticamente tutta l'organizzazione Activision sia stata coinvolta nei giochi Call of Duty. Ora, il dirigente di Xbox Matt Booty conferma che il prossimo Fable di Playground non fa eccezione e che lo studio sta ricevendo assistenza. Nell'ultimo episodio dell'Official Xbox Podcast, discute di come Xbox Game Studios si supportino a vicenda in vari modi:

"Abbiamo visto molto, una volta costruite quelle connessioni, di squadre che iniziano a condividere cose tra loro. Il nostro team a Vancouver, The Coalition, è davvero il nostro centro di eccellenza per il lavoro con Unreal Engine, e questo beneficia i team, ad esempio, nello studio di Bryan Fargo in Exile, che lavorano su Clockwork Revolution. Possono beneficiare di tutto il lavoro davvero tecnico che stanno facendo in The Coalition."

Poi elenca altri esempi di questi, menzionando specificamente Fable:

"Ci sono altri esempi. Abbiamo il team di Blizzard Cinematics che aiuta con Fable. Abbiamo il nostro studio a Montreal, Compulsion Games, che utilizza lo studio Activision Mo Cap. Penso che abbiamo, il team di Rare, molta esperienza multiplayer lavorando su Sea of Thieves, aiutando Double Fine su Kiln, il gioco della ceramica. Ci sono molti esempi di questo."

Il team video di Blizzard è uno dei migliori in assoluto del settore, e ovviamente sembra estremamente promettente che la loro esperienza venga utilizzata per offrire cutscene davvero eccezionali e simili in Fable, non credi?