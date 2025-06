Bloober Team punta i riflettori sul combattimento di Cronos: The New Dawn e sull'escalation dei nemici

HQ

Di recente, lo sviluppatore Bloober Team ha presentato un altro assaggio di Cronos: The New Dawn, la sua nuova IP in arrivo che si baserà ulteriormente sull'eredità survival horror dello studio. Il gioco verrà lanciato entro la fine dell'anno su PC e console e, stando così le cose, ora siamo stati introdotti ulteriormente al combattimento e ai diversi nemici del gioco come parte di un blog di sviluppatori.

Il video rivela che uno degli elementi fondamentali e più impegnativi da padroneggiare è sconfiggere i nemici che amano fondersi e trasformarsi in minacce sempre più grandi. Con i mostri noti come Orphans, l'idea è che quando ne uccidi uno, serve come carburante per un altro, consentendo a quel nemico di combinarsi con il suo compatriota caduto per diventare qualcosa di più e tipicamente peggio.

Per questo motivo, dovrai essere ancora più intelligente con il modo in cui usi le tue armi e i tuoi strumenti, qualcosa che Bloober Team elabora condividendo informazioni su alcuni gadget. C'è il Javelin, che utilizza proiettili a fuoco rapido, e anche il Hammer che invece tende verso un pesante danno ravvicinato, perfetto per finire i nemici che stanno cercando di fondersi. In caso contrario, Bloober incoraggia i giocatori ad attirare i nemici lontano dai cadaveri per impedire loro di potersi unire in primo luogo.

Per quanto riguarda i diversi tipi di Orphans, alcuni sono stati condivisi, tra cui il Doppelganger che è considerato la minaccia più comune, anche se non tutti hanno lo stesso aspetto o si comportano allo stesso modo. Alcuni si precipitano e caricano il giocatore, alcuni sono picchiatori più difficili da abbattere e colpire con grande forza, altri amano usare prevalentemente attacchi a distanza. Ma non è tutto, perché ci sono anche nemici speciali che appaiono solo in determinati luoghi, offrendo ancora più sfide da superare, qualcosa di cui impareremo di più in futuro.

Dai un'occhiata all'ultimo blog degli sviluppatori qui sotto.