Bloober Team vuole spaventare il pubblico Nintendo

Pochi sono bravi nei giochi horror come il polacco Bloober Team, che, dopo il loro successo con Layers of Fear nel 2016, ha continuato a viziarci con titoli come Blair Witch, The Medium e, più recentemente, Silent Hill 2 Remake.

Finora abbiamo giocato ai loro titoli principalmente su PC, PlayStation e Xbox, ma le cose stanno per cambiare. Ora vogliono spaventare il pubblico di Switch 2, sostenendo che la console Gamecube di Nintendo è stata fenomenale per i giochi horror. Il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, ha dichiarato a The Game Business:

"Sto cercando di realizzare i miei sogni personali. Sono un grande fan di Nintendo. Sono cresciuto con le console Nintendo. Gli orrori più importanti, come Eternal Darkness, Resident Evil 0, Resident Evil 4... erano disponibili su Nintendo GameCube. È stata un'epoca d'oro per i fan di Nintendo. In un certo senso, vorremmo essere noi ad aprire un nuovo capitolo per Nintendo in questo momento.

Abbiamo alcuni piani. Non siamo ancora in grado di condividere la nostra visione per il futuro. Ma sicuramente i fan di Nintendo potrebbero dare un'occhiata a Bloober Team".

Successivamente, lo studio rilascerà Cronos: The New Dawn, che debutterà il 5 settembre. Arriverà anche su Switch 2 e, si spera, i giocatori di Switch 2 possono anche aspettarsi titoli come Silent Hill e forse altri classici dell'ampio catalogo dello sviluppatore. O perché no una collaborazione diretta con Nintendo, cosa a cui Babieno non sembra del tutto contrario, affermando:

"Il miglior [esempio] è Luigi's Mansion. Quello che Kono-san [il game director di Nintendo] ha fatto con questo titolo è stato davvero impressionante. E credo che ci sia un'enorme possibilità di ripetere un'idea del genere in futuro".

Cosa speri di vedere da Bloober Team per Switch 2 in futuro?