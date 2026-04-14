Bloodborne Ufficialmente in arrivo di un adattamento vietato ai minori

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Un altro adattamento videoludico è arrivato in prima pagina. Il amato mix di horror gotico e azione di FromSoftware Bloodborne riceverà un nuovo film animato vietato ai minori, che ci riporta nelle strade insanguinate di Yharnam.

Sony Pictures ha ufficialmente confermato l'adattamento al CinemaCon. Tramite Variety, Sanford Panitch, presidente del Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, ha detto che il prossimo film sarà "molto fedele" allo spirito originale di Bloodborne. È stato anche confermato che il film sarà co-prodotto dallo YouTuber JackSepticEye, che ha detto che Bloodborne è il suo gioco preferito di sempre e farà tutto il possibile per rendere "questo il MIGLIOR adattamento Bloodborne possibile."

Bloodborne è l'ultimo videogioco di FromSoftware ad aver ricevuto un trattamento di adattamento. Sekiro: Shadows Die Twice sta per ricevere una serie anime che racconta le avventure principali del gioco, e ovviamente A24 sta lavorando duramente al film Elden Ring in questo momento. Considerando l'amore che i giocatori hanno per FromSoftware, non sorprende vedere così tanti dei loro progetti ricevere adattamenti. Ora i fan dovranno solo vedere se questi adattamenti riusciranno a soddisfare le aspettative poste da alcuni dei più grandi RPG degli ultimi anni.