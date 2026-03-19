Bloodsport torna con Michaela Coel al timone

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Il classico più esagerato di tutti gli anni '80 sta tornando, anche se nessuno lo aveva davvero cercato. A24 ha ora confermato di lavorare a un remake di Bloodsport, che ha più o meno lanciato la carriera di Jean-Claude Van Damme. Per fortuna, però, non si tratta solo di un altro viaggio nostalgico pigro e economico—invece, Michaela Coel è sia scrittrice che regista—e questo rende la situazione un po' più interessante.

Il regista ha condiviso le sue riflessioni e ha detto:

"Da tempo sono stato ammirato dai pugili, e stupito dalla disciplina, intensità e isolamento che lo sport richiede loro. Sono entusiasta di esplorare questo mondo, soprattutto con A24 come miei collaboratori. ANDIAMOCENE A QUEL PAESE."

Il film originale del 1988 è ricordato con affetto come una rissa brutale, piena di muscoli, dialoghi rigidi e personaggi indimenticabili. Ora A24 vuole fare qualcosa di nuovo con questo concetto. Cosa significhi realmente, però, è un po' poco chiaro. Avremo un Kumite d'autore con angoscia esistenziale? Più dramma incentrato sui personaggi? O semplicemente la solita formula con una migliore fotografia e meno kitsch?

Il fatto che abbiano davvero A24 alle spalle—lo studio che in qualche modo riesce a trasformare idee strane sia in successi acclamati dalla critica che in argomenti caldi—significa che c'è ancora la possibilità che questo non finisca per essere solo un altro reboot dimenticato.

Sei entusiasta per Bloodsport degli A24?