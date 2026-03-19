BMW finalmente presenta ufficialmente la nuova i3

HQ

BMW ha finalmente presentato ufficialmente la nuovissima BMW i3, e si sta profilando come una delle berline elettriche più ambiziose finora. È costruito sulla piattaforma di nuova generazione Neue Klasse del marchio e promette un'autonomia eccezionale e una ricarica veloce.

BMW afferma che la prima versione, la i3 50 xDrive, può percorrere circa 700 chilometri con una sola carica basandosi su test in stile EPA, posizionandola davanti a molti rivali attuali delle VÉ, inclusi diversi modelli Tesla.

Il sistema a doppio motore e trazione integrale eroga circa 463 cavalli, posizionando la i3 sia come cruiser a lunga distanza sia come una berlina executive davvero veloce.

Sotto la carrozzeria, la i3 introduce la nuova architettura elettrica da 800 volt di BMW, che consente una ricarica significativamente più veloce. Il sistema è progettato per supportare la ricarica DC ultra-rapida, riducendo le soste di ricarica e rendendo l'auto più adatto per viaggi lunghi.

La produzione dovrebbe iniziare a Monaco nel 2026, con consegne globali previste poco dopo.