BMW presenta la nuova Serie 7 con design Neue Klasse

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BMW ha finalmente presentato la Serie 7 ridisegnata, e è chiaramente puntando direttamente alla Classe S di Mercedes, con un mix aggressivo di design Neue Klasse e linee più aggressive.

C'è anche un i7 completamente elettrico insieme ai modelli ibridi plug-in. Anche l'i7 di fascia base parte da 450 cavalli, mentre i modelli di fascia alta salgono fino a 670 e l'autonomia arriva a 727 chilometri, il che è piuttosto impressionante considerando l'autonomia tipica di BMW solo pochi anni fa.

L'esterno assume l'aspetto "Neue Klasse" con un frontale più piatto e una griglia illuminata più pulita e rielaborata. All'interno c'è una nuova barra informativa appena sotto il parabrezza, che svuota parte dello spazio per schermo e rende l'abitacolo più leggero.

Si prevede che sarà pronto entro la fine dell'anno, e potete vedere le prime immagini qui sotto.