BMW produrrà sia una M3 elettrica che quella a benzina

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Proprio mentre l'inferno furioso che è stato il discorso sulla Ferrari Luce sta iniziando a placarsi, una nuova "situazione" è arrivata a prendere il suo posto.

Come conferma Top Gear, BMW produrrà sia una M3 elettrica che una a benzina, ma insieme al nuovo aspetto di questo concetto della divisione M e alla promessa della sua prima variante elettrica, il discorso sta per tornare tossico.

Se non lo sapevi, BMW si prepara a lanciare la sua prima M3 completamente elettrica, un modello che dovrebbe produrre quasi 1000 cavalli grazie a un sistema a quadruplo motore derivato dall'architettura Neue Klasse dell'azienda. Sebbene questa versione sia destinata a diventare la M3 più potente mai costruita, BMW afferma di comprendere che non tutti i clienti desiderano una berlina elettrica ad alte prestazioni.

Nello stesso articolo di Top Gear, il responsabile della BMW M Frank van Meel ha confermato che una nuova M3 a combustione è già in sviluppo insieme all'EV. Invece di sostituire l'attuale generazione G80, il nuovo modello a benzina arriverà come prodotto separato, permettendo a BMW di offrire ai clienti la scelta tra due interpretazioni fondamentalmente diverse della formula M3.

La versione a combustione dovrebbe utilizzare una versione aggiornata del sei cilindri in linea biturbo da 3.0 litri di BMW, probabilmente basandosi sul motore S58 presente nell'attuale M3 Competition.

Per ora, però, puoi dare un'occhiata al nuovo modello concettuale divisivo qui sotto.