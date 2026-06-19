Bobby Prince, compositore per Wolfenstein 3D e DOOM, è venuto a mancare

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Robert Caskin "Bobby" Prince III, leggenda della composizione musicale per videogiochi, è venuto a mancare serenamente il 16 giugno. Prince era rinomato per i suoi contributi alla musica e al sound design nei videogiochi, ed è stato una delle figure chiave nel plasmare gli anni '90.

Dobbiamo a Bobby Prince le colonne sonore e il design sonoro, tra le altre cose, per Wolfenstein 3D, Duke Nukem 3D, Rise of the Triad e, in particolare, DOOM e DOOM II. Il suo lavoro, quindi, contribuì a stabilire la musica dei videogiochi – e il mezzo stesso – come una forma d'arte da rispettare. Il necrologio condiviso dalla sua famiglia recita come segue:

"Mentre molti nel mondo ricorderanno Bobby per la musica e i paesaggi sonori che hanno contribuito a definire una generazione di videogiochi, chi lo ha conosciuto e amato personalmente ricorderà qualcosa di ancora più importante: un uomo di talento, integrità, umiltà, fede, gioia e amore, la cui più grande felicità era condividere il suo spirito e la sua saggezza con famiglia e amici."

Che riposi in pace.