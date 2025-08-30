Bone Lake racconterà una seducente storia dell'orrore questo autunno

L'estate sta volgendo al termine e questo significa che ora stiamo guardando in fondo al barile della stagione più spaventosa dell'anno. Sì, ottobre si sta avvicinando sempre di più e, come sempre, le società di intrattenimento stanno preparando i fan per una fitta lista di horror che arriverà a fine settembre e per tutto ottobre.

Un nuovo esempio è l'horror seducente Bone Lake, un film che ruota attorno a una coppia felice che, arrivando in una villa idilliaca vicino a un lago, scopre presto di condividere la villa con un'altra coppia misteriosa e molto attraente. Le cose si fanno presto strane e complesse quando i segreti vengono portati alla luce e gli slasher entrano nel mix, trasformando un tranquillo fine settimana in una fuga dall'inferno.

In anteprima il 3 ottobre, puoi vedere il trailer di Bone Lake qui sotto, oltre alla sua sinossi ufficiale.

"La vacanza romantica di una coppia in una tenuta isolata in riva al lago viene sconvolta quando sono costretti a condividere la villa con una coppia misteriosa e attraente. In questa storia dell'orrore oscuramente esilarante e seducente, una fuga onirica si trasforma in un labirinto da incubo di sesso, bugie e manipolazione, portando alla luce segreti terrificanti e innescando una sanguinosa battaglia per la sopravvivenza.