Bonfire Studios svela il frenetico gioco d'azione PvP dinamico Arkheron

Lo sviluppatore Bonfire Studios, creato e fondato dall'ex Blizzard veterano Rob Pardo, ha rivelato il suo primo gioco. Conosciuto come Arkheron, questo è un progetto PvP in cui 15 squadre di tre giocatori cercano di combattere su una mappa che si estende su diversi strati di un'enorme torre, il tutto con l'obiettivo di raggiungere la cima e rivendicare la vittoria.

Il gioco è ambientato in una dimensione oscura e surreale che si basa sui ricordi del mondo vivente. Le persone che sono intrappolate in questa dimensione lo fanno attraverso ricordi che non ricordano più, e nel tentativo di determinare quali siano e come parte di un tentativo di sfuggire al Abyss, scalano la torre al centro del mondo.

Per fuggire, le varie squadre di tre persone dovranno combattere l'una contro l'altra in un'azione intensa, il tutto superando anche varie minacce PvE che premiano con bottino che può essere utilizzato per creare build emozionanti e per rendere il tuo personaggio più letale, il che sarà di vitale importanza man mano che continui ad avanzare sulla torre e affronti nemici sempre più esigenti.

La modalità di gioco principale è conosciuta come Ascension, e l'obiettivo qui è quello di... Sali sulla torre in quelle che Bonfire descrive come "sedie musicali mortali". Questo deriva dall'elemento di design che vede squadre e giocatori eliminati piano per piano, il tutto fino a quando non rimangono solo due squadre in cima alla torre.

Arkheron non ha classi o personaggi da padroneggiare, acquisisci semplicemente nuovo bottino e Relics che regolano enormemente lo stile di gioco della tua build in ogni partita. Ce ne sono quattro da inserire in una build, tra cui una corona, un amuleto e due armi, e ogni Relic fa parte di un set, il che significa che se abbini un set otterrai il bonus aggiuntivo di elevarti allo stato Eternal dove viene sbloccata una quinta abilità, anche se il problema è che una volta Eternal non puoi lasciare quella forma per il resto della partita.

Per quanto riguarda la storia, Bonfire spiega che non c'è una narrazione di base da seguire, ma che c'è un sacco di tradizione incorporata e legata al gameplay. Lo sviluppatore osserva: "Man mano che le storie degli Eterni si svolgono, ci saranno cambiamenti nella Torre, che contribuiranno a mantenere fresco il meta".

Per quanto riguarda il lancio di Arkheron, non è ancora prevista una data di uscita, ma ci è stato detto che il primo playtest avverrà già questa settimana, tra il 19 e il 21 settembre. Sarà disponibile esclusivamente su PC, anche se il gioco verrà lanciato anche su console PS5 e Xbox Series X/S.

Guardando la data di lancio, tutto ciò che Bonfire aveva da condividere era che Arkheron dovrebbe essere lanciato nel 2026 e che quando debutterà supporterà l'azione crossplay. Lo sviluppatore spiega anche di rimanere sintonizzato per ulteriori notizie mentre si prepara per la "prima serata" e la "prossima fase" dei suoi piani di lancio.