Bongo Cat ha conquistato Steam

HQ

Ci risiamo. L'ennesimo cosiddetto "clicker game" ha conquistato le classifiche di Steam, e questa volta è Bongo Cat – il fluffball musicale – che è stato trasformato in un affascinante idle-clicker. Per quelli di voi che potrebbero non avere familiarità, il gioco si basa sul popolare meme del 2018 con un gatto che tamburella con i bonghi (e praticamente qualsiasi altro strumento che si possa immaginare).

Il gameplay è semplice come i precedenti successi virali come "Banana": in pratica, stai dando la caccia a forzieri del tesoro virtuali che contengono cappelli e altre chicche. Puoi vestire il tuo Bongo Cat con loro o lanciarlo sul Marketplace di Steam per guadagnare un po' di soldi veloci. La descrizione del gioco lo riassume così:

Bongo cat ha bisogno del tuo aiuto. Il gatto bongo ha bisogno di più hatz!! Ogni volta che premi un tasto, Bongo cat prenderà a pugni la tua barra delle applicazioni. Digita, clicca, gioca, lavora per raccogliere più punti. Quali cappelli troverai?

Hai già provato Bongo Cat?