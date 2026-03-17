Boox annuncia la sua nuova generazione di tablet e-ink, la serie Boox Go 10.3 (Gen II)

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La tecnologia continua a progredire e, da alcuni anni, i libri a inchiostro elettronico sono la soluzione per i lettori che non vogliono portare con sé tutti i loro libri, ma che non vogliono che la vista ne soffra a causa dell'esposizione prolungata agli schermi.

Boox ha annunciato il lancio della sua nuova serie Go 10.3 (Gen II), composta da due nuovi tablet con schermi e-ink da 10,3 pollici. Il modello Go 10.3 (Gen II), in linea con il suo predecessore, presenta uno schermo e-ink che previene l'affaticamento degli occhi dopo un uso prolungato. Nel frattempo, il nuovo Go 10.3 (Gen II) Lumi incorpora, per la prima volta, un'illuminazione frontale bicolore regolabile, permettendo agli utenti di passare dalla luce fresca durante il giorno a una calda luce ambrata per la notte. Entrambi i modelli presentano un display e-ink monocromatico ad alta definizione (300 ppi) ottimizzato per una lettura perfetta all'aperto. Includono anche il nuovo stilo InkSense Plus, che supporta 4.096 livelli di sensibilità alla pressione e riconoscimento dell'inclinazione per un'esperienza di scrittura naturale, simile a prendere appunti su un quaderno o su un foglio.

La serie Go 10.3 (Gen II) funziona su Android 15 e offre pieno accesso alle app dal Google Play Store. Hanno un processore a 8 core e 64 GB di spazio di archiviazione e sono compatibili con 26 formati file. Il Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi ha un prezzo ufficiale di €449,99, mentre il Boox Go 10.3 (Gen II) è disponibile a €419.99.

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