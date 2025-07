Borderlands 4 avrà "la migliore versione dell'endgame di sempre"

HQ

Borderlands 4 Mancano solo un paio di mesi e, sebbene siamo tutti entusiasti di andare a Kairos e affrontare il Cronometrista, sembra già che Gearbox stia anticipando ciò che faremo una volta che la storia giungerà al termine.

I giochi di Borderlands in passato hanno incluso molti contenuti endgame e, in un'intervista con Game Informer, il direttore creativo Graeme Timmins ha rivelato che possiamo aspettarci un bel po' di miglioramenti nel nuovo endgame. "Personalmente ci tengo molto, dato che il mio ruolo in Borderlands 3 è stato quello di curare quello che è diventato il finale di partita", ha detto. "So cosa è importante per la nostra community, e questo è già integrato nel gioco. Ad esempio, abbiamo preso decisioni mirate con il nostro albero delle abilità d'azione, supponendo cosa accadrà in futuro con il nostro endgame. Non è un segreto che alla fine aumentiamo sempre il livello massimo, giusto? Questo è incorporato nel design di alto livello di dire: "Ok, se questo sarà ancora nel nostro futuro, come possiamo fare in modo che il nostro albero delle abilità d'azione questa volta lo anticipi e sia bilanciato dal salto?" "

"Abbiamo pensato all'endgame di [Borderlands 4 ] dal salto, e abbiamo alcuni grandi piani per questo che condivideremo, ma penso che stiamo prendendo molte delle lezioni da Wonderlands e Borderlands per assicurarci di eseguire la migliore versione dell'endgame di Borderlands. ", ha continuato.

Borderlands 4 seguirà le voci precedenti della serie dandoci un livello massimo aggiornato, insieme a più punti abilità per prepararci probabilmente a futuri contenuti e DLC. Sappiamo già che arriveranno altri cacciatori della Cripta, quindi sembra che anche dopo aver completato il gioco principale, se vuoi più storia lo otterrai abbastanza presto.