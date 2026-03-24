Borderlands 4 evidenzia i miglioramenti delle prestazioni del PC, tasso di crash quasi dimezzato da dicembre

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Al lancio, Borderlands 4 ha ricevuto molte critiche per non avere ottime prestazioni. A onor del vero, Gearbox non ha abbandonato i giocatori a un mondo di crash e a dover affidarsi ai modder per sistemare l'esperienza. Invece, si sono impegnati e hanno portato il gioco a uno stato molto migliore.

Nell'ultimo episodio di Gearbox DevCast, così come in un utile post su Steam, il team che lavora su Borderlands 4 illustra come le prestazioni del gioco su PC siano migliorate. I giocatori ora ottengono circa il 20% di FPS migliori giocando Borderlands 4, e da dicembre il tasso di crash per tutte le sessioni si è quasi dimezzato.

In generale, il 17% dei giocatori che hanno subito un crash è sceso al 9,35%. Non è ancora perfetto, e Gearbox lo sa. "Siamo orgogliosi del lavoro svolto dal team per migliorare le prestazioni di Borderlands 4 su PC dal lancio, e riconosciamo anche che abbiamo ancora molto da fare. Siamo dentro per il lungo periodo!" recita il post.

Questo va oltre il semplice sfruttare più FPS dalla GPU, perché l'ottimizzazione di illuminazione, shader e altro dovrebbe rendere il gioco migliore senza sacrificare alcuna prestazione. Inoltre, l'obiettivo generale è ovviamente quello di abbassare ulteriormente quel tasso di crash, così che i giocatori non vengano strappati da Kairos prima del loro tempo.