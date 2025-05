Borderlands 4 ha più del doppio del budget di sviluppo di Borderlands 3, "potrebbe" costare $ 80

HQ

La diga è stata rotta, grazie a Microsoft e Nintendo, e sembra che presto guarderemo ai giochi da $ 80 come la nuova norma. Con i budget in aumento e l'inflazione, c'era da aspettarselo, ma alcuni giocatori stanno ancora facendo i conti con il nuovo costo.

Sembra che Borderlands 4 potrebbe entrare a far parte dei ranghi dei giochi da $ 80. Secondo Randy Pitchford, che ha recentemente parlato al PAX East, la decisione sul prezzo del gioco non è ancora stata presa.

"Ti dirò la verità. Non lo so. Questa è la verità. Lo colpirò subito. È un momento interessante", ha detto (tramite GamesRadar). "Ci sono alcune persone che non vogliono vedere i prezzi salire, anche quelli che decidono quali sono i prezzi. Ci sono altre persone che accettano la realtà che i budget dei giochi stanno aumentando e ci sono tariffe per gli imballaggi al dettaglio. Sta diventando nodoso là fuori, ragazzi. Borderlands 4 ha più del doppio del budget per lo sviluppo di Borderlands 3. Più di due volte. Quindi la verità è che non so quale sarà il prezzo".

I preordini per il gioco si apriranno presto, prima della sua uscita a settembre, e Pitchford sa che il prezzo sarà fissato per allora. Fino a quel punto, però, sembra che potremmo non sapere quanto pagheremo per Borderlands 4.

Borderlands 4 uscirà il 12 settembre per Xbox Series X/S, PS5 e PC.