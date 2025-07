Borderlands 4 ha un modo per mettere a tacere Claptrap

HQ

È sempre bello avviare un gioco e vedere un ampio e ampio menu di impostazioni in cui è possibile personalizzare una varietà di parti diverse del gioco in base ai propri standard e alle proprie esigenze. Gearbox sta cercando di realizzare questo ancora una volta in Borderlands 4, ma si potrebbe anche dire che sono andati ben oltre.

È stato rivelato dallo streamer Chadly che BL4 ha in realtà un dispositivo di scorrimento dedicato in grado di regolare il volume del carattere di Claptrap. L'alleato robot è stato a lungo considerato una seccatura, eppure è ancora una figura di punta e preferita dai fan, tanto che è diventato anche un sacco da boxe satirico in molti dei giochi, e BL4 chiaramente non sarà diverso.

La funzione non è solo un cursore audio che rende Claptrap meno fastidioso, ma apparentemente vedrà anche il personaggio rispondere al tuo utilizzo, come il direttore narrativo Sam Winkler ha commentato questa rivelazione con quanto segue:

"Ho scritto alcune righe solo per questa funzione e include forse il riferimento più stupido e di nicchia a un certo accento terribile in un certo classico simulatore immersivo".

Riuscirai a chiudere Claptrap, o continuerai a lasciare che il personaggio della bocca a motore guaisca all'infinito?