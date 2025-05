Borderlands 4 non avrà una minimappa

HQ

Borderlands 4 sta già cercando di apportare alcune modifiche alla formula che conosciamo dai giochi passati. Questa volta ci sono altri modi per attraversare il mondo che ci circonda e finalmente stiamo partendo da Pandora per un nuovo pianeta.

Tuttavia, dovremo fare affidamento sul nostro ingegno per esplorare questo mondo, poiché Borderlands 4 sta eliminando la minimappa che presentava nei giochi precedenti. Randy Pitchford lo ha confermato al PAX East (tramite PCGamer), dove ha detto che una mappa locale non era una buona idea per questo gioco.

"Abbiamo creato un grande mondo maledetto", Ha detto Pitchford. "E molte delle cose che fai possono essere nello spazio locale, ma molte delle cose che fai o vuoi fare sono là fuori [nel mondo più grande], e una mappa spaziale locale non è un buon modo per navigare quando pensi a obiettivi e opportunità, diversi allo stesso tempo che potrebbero essere a chilometri di distanza, e una bussola ci aiuta davvero a farlo".

"Vogliamo che tu giochi al gioco e non giochi alla mappa", Ha detto Pitchford. "Quindi abbiamo preso un impegno, e abbiamo investito tutto quell'investimento in questo sistema di bussola, e hai ancora la grande mappa. È a portata di clic. E abbiamo messo più cose interessanti di quante ne abbiamo mai fatte prima".

Nonostante non abbia una minimappa, ci saranno modi per capire dove stai andando. Come accennato, sarà disponibile una bussola, insieme alla mappa del mondo più grande. Inoltre, un nuovo GPS ti permetterà di vedere quali percorsi devi seguire per raggiungere il tuo obiettivo sulla mappa del mondo.

Borderlands 4 uscirà il 12 settembre per PC, PS5 e Xbox Series X/S.