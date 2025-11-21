Borderlands 4 sta ricevendo un arricchimento con contenuti natalizi gratuiti e una nuova missione

HQ

Se senti di iniziare a finire Borderlands 4, Gearbox ha una buona notizia per te oggi. Il prossimo anno inizieranno a rilasciare le espansioni promesse, ed è per questo che ora stanno lanciando l'aggiornamento Bounty Pack 1: Come Rush ha salvato il giorno del mercenario.

Oltre ad alcune correzioni tecniche (vedi il link della lista delle patch qui sotto), ci sono anche nuovi contenuti, generalmente a tema natalizio, e una nuova missione. Questa espansione gratuita non riguarda chi ha acquistato le edizioni deluxe o il Bounty Pack Bundle, poiché l'anno prossimo verrà aggiunto un quinto pacchetto così ottieni ciò per cui hai pagato.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto e puoi trovare l'elenco completo delle patch cliccando qui.