Borislav Mihaylov, eroe della Coppa del Mondo del 1994 ed ex Presidente dell'Unione Calcistica Bulgara, muore a 63 anni

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Borislav Mihaylov è morto all'età di 63 anni, cinque mesi dopo aver subito un ictus. Mihaylov è una leggenda del calcio bulgaro e ha ricoperto la carica di presidente dell'Unione Calcistica Bulgara tra il 2005 e il 2019, e successivamente tra il 2021 e il 2023, il presidente con il mandato più longevo, oltre a far parte del comitato esecutivo UEFA.

Per i tifosi di calcio, Borislav Mihaylov è ricordato come il miglior portiere di tutti i tempi in Bulgaria, ed è stato capitano della nazionale per un storico quarto posto ai Mondiali del 1994, dove ha parato due rigori durante una sparatoria ai rigori contro il Messico negli ottavi di finale. Anche il tecnico della nazionale dell'epoca, Dimitar Penev, è morto di recente, il 3 gennaio all'età di 80 anni.

Mihaylov ha collezionato 102 presenze con la Bulgaria tra il 1983 e il 1998, inclusa la partecipazione a UEFA Euro 1996. Ha giocato per Levski Sofia, Botev Plovdiv e Slavia Sofia nel suo paese natale, oltre che per club come Belenenses in Portogallo, Mulhouse in Francia e Reading in Inghilterra.