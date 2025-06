Brad Pitt lavorerà di nuovo con Tom Cruise se non dovrà "appendere il culo agli aerei"

HQ

Quest'estate sono in arrivo molti grandi successi, ma due dei più grandi sono senza dubbioMission: Impossible - The Final Reckoning di Tom Cruise eF1 di Brad Pitt. I due attori non sono estranei, dato che in passato hanno collaborato per film come Interview with the Vampire, ma nonostante abbiano superato le prove del tempo, non vediamo i due scontrarsi così spesso. Ma le cose cambieranno in futuro?

Parlando con E! News durante un evento di anteprima per F1, a Pitt è stato chiesto di lavorare di nuovo con Cruise in futuro, a cui ha dato una risposta con cui molti di noi possono connettersi.

"Beh, non ho intenzione di appendere il culo agli aeroplani e roba del genere. Quindi, quando fa di nuovo qualcosa, è a terra".

Pitt ha anche notato che durante i loro giorni di collaborazione negli anni '90, lui e Cruise passavano spesso il tempo in go-kart, arrivando a dire che Cruise era il pilota più veloce tra le due grandi star.

Ti piacerebbe vedere Pitt e Cruise tornare a collaborare?