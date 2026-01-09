Brahim segna di nuovo mentre il Marocco raggiunge le semifinali AFCON

HQ

Il Marocco è in semifinale AFCON dopo aver battuto il Camerun 2-0, con gol di Brahim Díaz e Ismael Saibari. Il giocatore spagnolo del Real Madrid è diventato la stella della Coppa d'Africa, dopo aver segnato in tutte le partite del Marocco: tutte e tre le partite del girone, gli ottavi di finale e i quarti di finale.

Brahim è diventato il primo giocatore marocchino a segnare quattro gol in un singolo torneo, e solo il secondo giocatore dal 2010 con l'Egitto a segnare nelle prime cinque partite della competizione. Brahim è ancora a quattro gol dal eguagliare il miglior marcatore nella storia della Coppa d'Africa, i 9 gol segnati da Ndaye Mulamba nel 1974 per il Congo, secondo RMC Sport.

Venerdì scorso, il Senegal ha sconfitto il Mali. Sabato, l'Algeria affronterà la Nigeria alle 17:00 CET e l'Egitto affronterà i campioni in carica Costa d'Avorio alle 20:00 CET, 19:00 GMT, con una finale Marocchi contro Egitto il 17 gennaio. Le semifinali si terranno mercoledì 14 gennaio.