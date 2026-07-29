Brandon Sanderson ha completato la prima bozza del film Mistborn

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Brandon Sanderson è il più grande scrittore fantasy vivente al mondo. Il suo vasto corpus di opere ha venduto milioni di persone in tutto il mondo, e il suo universo interconnesso (il Cosmere) ha coltivato una comunità di veri intenditori della sua opera, che si stupiscono del modo in cui intreccia e collega storie, epoche e personaggi in tutto il suo universo.

Sanderson, ovviamente, è molto attento a come viene gestita la sua proprietà intellettuale, e tempo fa è stato confermato che l'autore aveva raggiunto un accordo con Apple TV per adattare i suoi libri per lo schermo, ma solo se lui stesso fosse coinvolto nel processo. Oggi vediamo come sta evolvendo questa collaborazione.

Sanderson ha pubblicato un'immagine sui social media annunciando che la prima bozza del film Mistborn è completa. E sebbene siano ancora necessarie revisioni e correzioni, questo è un passo importante verso il team di produzione che inizia a castare il film e a iniziare le riprese. Sanderson nota anche che sta terminando la sceneggiatura in tempo per celebrare il 20º anniversario della pubblicazione del primo libro della serie, The Final Empire.

Se non conosci Mistborn, il film Apple TV racconterà il primo dei primi tre libri della serie (esiste una trilogia chiamata La Prima Era, seguita da un'altra tetralogia già pubblicata chiamata la Seconda Era), in cui vediamo un mondo in cui i buoni hanno perso la battaglia finale e il cattivo regna da un millennio. Ma un gruppo di emarginati e criminali, tra cui il giovane Vin e il rivoluzionario Kelsier, infliggerà un colpo finale all'Impero Finale.

Non vedi l'ora di vedere l'adattamento di Mistborn di Brandon Sanderson? Quale altro libro o serie dell'autore vorresti vedere adattato per il grande schermo o come serie TV in futuro? Anche se dovremmo avvertirvi che The Stormlight Archive è anch'esso in pre-produzione, con una serie che adatterà un libro per stagione e un budget di milioni per ogni episodio...