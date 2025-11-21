Brendan Fraser confermato per The Mummy 4
L'attore vincitore dell'Oscar è finalmente pronto a tornare a essere "quello che volevo fare".
Due settimane fa, il solitamente affidabile Deadline ha affermato che sia Brendan Fraser che Rachel Weisz stavano trattando per tornare in un quarto film di The Mummy, e non abbiamo dovuto aspettare molto per altre notizie sul progetto.
Jake Coyle dell'Associated Press ha avuto il piacere di parlare con Brendan Fraser del suo passato, presente e futuro, e l'attore vincitore dell'Oscar ha deciso di dire questo quando Coyle gli ha chiesto cosa pensasse dell'annuncio The Mummy 4:
"Quello che volevo fare non è mai stato fatto. Il terzo era un modello di... come posso dirlo al giornalista dell'AP? NBC aveva i diritti per trasmettere le Olimpiadi di quell'anno. Così hanno messo insieme due e siamo andati in Cina. Lavorare a Shanghai, un'esperienza incredibile. Sono orgoglioso del terzo perché penso sia un buon film a sé stante. Abbiamo ripreso e fatto quello che facciamo con un equipaggio diverso sul ponte e abbiamo dato il massimo. Ma quello che volevo fare arriverà presto. E aspetto questa chiamata da vent'anni. A volte era forte, a volte un debole telegrafo. Ora? È ora di dare ai tifosi ciò che vogliono."
Fraser non si limita a confermare che sarà in The Mummy 4, ma sembra anche che sarà nel ruolo principale e che il film sarà più simile ai primi due rispetto al terzo, meno popolare.
Cosa dovrà fare The Mummy 4 per avere successo oggi?