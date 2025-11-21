Brendan Fraser confermato per The Mummy 4

Due settimane fa, il solitamente affidabile Deadline ha affermato che sia Brendan Fraser che Rachel Weisz stavano trattando per tornare in un quarto film di The Mummy, e non abbiamo dovuto aspettare molto per altre notizie sul progetto.

Jake Coyle dell'Associated Press ha avuto il piacere di parlare con Brendan Fraser del suo passato, presente e futuro, e l'attore vincitore dell'Oscar ha deciso di dire questo quando Coyle gli ha chiesto cosa pensasse dell'annuncio The Mummy 4:

"Quello che volevo fare non è mai stato fatto. Il terzo era un modello di... come posso dirlo al giornalista dell'AP? NBC aveva i diritti per trasmettere le Olimpiadi di quell'anno. Così hanno messo insieme due e siamo andati in Cina. Lavorare a Shanghai, un'esperienza incredibile. Sono orgoglioso del terzo perché penso sia un buon film a sé stante. Abbiamo ripreso e fatto quello che facciamo con un equipaggio diverso sul ponte e abbiamo dato il massimo. Ma quello che volevo fare arriverà presto. E aspetto questa chiamata da vent'anni. A volte era forte, a volte un debole telegrafo. Ora? È ora di dare ai tifosi ciò che vogliono."

Fraser non si limita a confermare che sarà in The Mummy 4, ma sembra anche che sarà nel ruolo principale e che il film sarà più simile ai primi due rispetto al terzo, meno popolare.

Cosa dovrà fare The Mummy 4 per avere successo oggi?