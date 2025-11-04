La Mummia 4 potrebbe riunire Fraser e Weisz

HQ

Secondo quanto riportato da Deadline, sia Brendan Fraser che Rachel Weisz sono apparentemente pronti a riprendere i rispettivi ruoli in un nuovissimo film de La Mummia. Il rapporto menziona che sono attualmente in corso discussioni tra gli attori e la Universal e che lo studio spera che i compiti di regia vadano al team di Radio Silence, le stesse persone che hanno gestito il reboot di Scream. Che, come forse ricorderete, si è rivelato un grande successo.

Per chi lo ricorda, La Mummia è diventato una sorta di fenomeno alla fine degli anni '90, con Fraser e Weisz che interpretavano gli adorabili Rick ed Evelyn O'Connell mentre combattevano il cattivo egiziano Imhotep. In totale ha incassato ben 420 milioni di dollari al botteghino globale. Possiamo osare sperare che questa quarta avventura sia all'altezza dell'originale? Beh, questo resta da vedere, ma si può sempre sperare.

Siete entusiasti di un quarto film de La Mummia con Fraser e Weisz?