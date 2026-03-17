British Cycling piange Larry Hickmott, uno dei loro migliori e più devoti cronisti

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British Cycling ha annunciato la scomparsa di uno dei loro comunicatori più fedeli e dedicati, Larry Hickmott, giornalista, fotografo e cronista che ha compiuto un enorme impegno nel coprire il ciclismo professionistico nel Regno Unito, dalle newsletter cartacee distribuite durante le gare, alla riprogettazione del sito web di British Cycling e successivamente alla creazione del proprio sito web, VeloUK.

Hickmott è morto all'età di 65 anni dopo una breve malattia, ha riferito British Cycling in un necrologio. "Volto sempre presente a bordo strada o all'interno del velodromo, Larry era impegnato a condividere la sua passione con gli altri, mettendo in luce corridori di tutto lo spettro della comunità ciclistica, dai crit ai campionati", ha dichiarato l'ente di governo britannico del ciclismo. "La sua dedizione al ciclismo è stata incrollabile, e la comunità più ampia ha beneficiato enormemente dei suoi instancabili sforzi nel raccontare lo sport."

Dopo aver collaborato con British Cycling tra il 2002 e il 2011, scrivendo contenuti e ridisegnando il sito web, Hickmott ha fondato VeloUK, "una vera enciclopedia della conoscenza ciclistica, il sito è rapidamente diventato una parte integrante della scena ciclistica britannica, poiché Larry ha garantito che innumerevoli ciclisti fossero presenti nelle sue gallerie, monitorando i loro progressi dai giovani e junior fino ai campi senior più prestigiosi."

Vari commentatori e ciclisti britannici citati da CyclingWeekly attribuiscono a Hickmott il merito di aver contribuito a diffondere informazioni e ad aumentare l'interesse per il ciclismo nel Regno Unito, spesso essendo l'unico a seguire gare che altrimenti sarebbero passate inosservate. "La sua equità, entusiasmo e lealtà verso la scena domestica hanno guadagnato il rispetto di piloti, squadre e organizzatori", ha scritto il team britannico Moonglu Spatzwear.