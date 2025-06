Bruno Fernandes rifiuta la gigantesca offerta di 100 milioni di sterline da Al-Hilal, rimarrà al Manchester United

HQ

Buone notizie (e finalmente un po' di sollievo) per il Manchester United, visto che è stato appena riferito che il giocatore portoghese e capitano della squadra inglese, per la quale gioca dal 2020, ha deciso di rimanere al club, rifiutando una gigantesca offerta del club dell'Arabia Saudita che gli avrebbe raddoppiato lo stipendio.

Quando il Manchester United ha vinto la FA Cup l'anno scorso, il contratto di Fernandes è stato prolungato fino al 2026/27. Tuttavia, dopo la peggiore stagione dello United degli ultimi decenni, inclusa la sconfitta della finale di Europa League, Fernandes era aperto alle offerte, tra cui l'Al-Hilal, il club dell'Arabia Saudita che ha recentemente perso Neymar e avrebbe offerto a Fernandes l'opportunità di giocare la Coppa del Mondo per club questo giugno.

Nonostante la squadra della Saudi Pro League abbia offerto fino a 100 milioni di sterline al Manchester United e uno stipendio enorme, Fernandes ha deciso di rimanere dopo averne discusso con la sua famiglia.

"Rifiutare quei soldi in un momento in cui il Manchester United è al suo punto più basso e dire: 'No, voglio combattere attraverso questo, voglio vederlo dall'altra parte, voglio uscire e ottenere cose', penso che dica molto su di lui come persona, come personaggio". ha detto l'ex giocatore del Manchester United Gary Neville a Sky Sports.