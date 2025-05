Bruno Fernandes sta seriamente pensando di lasciare il Manchester United per l'Al-Hilal

HQ

Bruno Fernandes, capitano del Manchester United, sta pensando di lasciare il club con due anni di anticipo e provare a fare meglio in Arabia Saudita. Il giocatore portoghese è entrato a far parte del Manchester United nel 2020 e, sebbene lo storico club sia in forte declino, ha vinto alcuni trofei, tra cui la FA Cup l'anno scorso. Il suo contratto è stato successivamente prolungato, fino al 2026/27. Tuttavia, dopo la peggiore stagione dello United degli ultimi decenni, inclusa la sconfitta della finale di Europa League, il futuro di Fernandes sembra a migliaia di chilometri di distanza da Manchester.

Ora, la BBC riferisce che il 30enne centrocampista, internazionale con il Portogallo, sta prendendo in considerazione un'offerta redditizia per unirsi all'Al-Hilal, club dell'Arabia Saudita che ha recentemente perso Neymar... ma ora si dice che ingaggierà Cristiano Ronaldo in tempo per la Coppa del Mondo per club.

Secondo le fonti, il Manchester United è "rilassato" riguardo alla situazione e Fernandes, attualmente in Asia in alcune partite amichevoli, è ancora concentrato e prende sul serio le sue responsabilità di capitano. Tuttavia, rifiuta di parlare del suo futuro.

Riusciranno Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo a finire insieme in tempo per la Coppa del Mondo per Club, giocando nello stesso girone del Real Madrid? Sono un sacco di "se", ma restiamo sintonizzati per maggiori informazioni, con l'apertura del mercato la prossima settimana...