Bruno Fernandes sul suo futuro al Manchester United: "Se il club pensa che sia il momento di separarsi... è quello che è"

La scorsa estate, dopo aver vinto un FA Cup, Manchester United ha preso la decisione di bloccare il capitano del club Bruno Fernandes, legando il centrocampista portoghese a un contratto che dura fino alla fine della stagione 2026/27. Mentre sembrava che Fernandes e il Red Devils sarebbero rimasti due uccelli di una piuma per almeno altri due anni, ora c'è qualche dubbio su questo.

Parlando in una conferenza stampa dopo la disastrosa finale diEuropa League mercoledì sera, Fernandes ha dichiarato che, pur rimanendo impegnato aManchester United, capisce che potrebbe essere necessario prendere una decisione per il club per generare entrate e ricostruire.

Secondo Sky Sports: "Ho sempre detto che sarò qui fino a quando il club non mi dirà che è ora di andare. Non vedo l'ora di fare di più, di poter portare il club a grandi giornate. Nel giorno in cui la società pensa che io sia troppo o che sia il momento di separarsi, il calcio è così, non si sa mai. Ma l'ho sempre detto e mantengo la parola data allo stesso modo. Se il club pensa che sia il momento di separarsi perché vuole fare un po' di soldi o qualcosa del genere, è quello che è, e il calcio a volte è così".

Tutto questo arriva mentre Alejandro Garnacho, l'ala argentina che ha visto solo circa 20 minuti di gioco nella finale di Europa League, si è rivolto ai social media per sfogare la frustrazione per la sua mancanza di un titolare, il tutto prima di andare in conferenza stampa per affermare: "Cercherò di godermi l'estate e vedere cosa succede dopo".