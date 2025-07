Brütal Legend onora Ozzy - scaricabile gratuitamente per 666 minuti

HQ

Ozzy Osbourne ha lasciato questo piano terreno, ma nei nostri cuori regnerà per sempre come uno dei musicisti più leggendari di tutti i tempi. Per onorare la sua eredità, Double Fine sta rendendo Brütal Legend scaricabile gratuitamente per esattamente 666 minuti. In breve, oggi avete tempo fino a poco dopo l'ora di pranzo, dato che il giveaway è iniziato nel cuore della notte.

Se in qualche modo ti sei perso questa magica epopea metal, ora è il momento perfetto per tuffarti a capofitto in un mondo di asce, cromature, demoni e assoli di chitarra elettrificati nei panni di Eddie Riggs, il roadie definitivo. Il gioco fonde il combattimento hack'n'slash con la strategia in tempo reale, in cui gli assoli di distruzione non solo danneggiano i nemici, ma potenziano anche i tuoi alleati. Lo stile visivo, ispirato alle classiche copertine degli album heavy metal, è allo stesso tempo grintoso e grandioso, ricco di pelle, mostri sputafuoco e furia cromata.

Prendi la tua copia gratuita di Brütal Legend QUI.

Lunga vita a Ozzy!