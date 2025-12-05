Bruxelles multa per l'X di Elon Musk: 120 milioni di euro per violazioni delle regole digitali

HQ

La piattaforma social di Elon Musk, X, è stata multata di 120 milioni di euro (140 milioni di dollari) dalla Commissione Europea per aver violato le nuove leggi digitali dell'UE, segnando la prima applicazione ai sensi del Digital Services Act (DSA) del blocco.

Le violazioni, sotto indagine da due anni, includevano un sistema di verifica "ingannevole" a spunta blu che permetteva agli abbonati di acquistare lo status verificato, mancanza di trasparenza nella pubblicità e mancata fornitura ai ricercatori di accesso ai dati pubblici. La multa si suddivide in 45 milioni di euro per il sistema a spuntini blu, 35 milioni per violazioni pubblicitarie e 40 milioni per violazioni di accesso ai dati.

Henna Virkkunen, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea responsabile della regolamentazione tecnologica, afferma: "Ingannare gli utenti con segni di spunta blu, oscurare le informazioni sugli annunci ed escludere i ricercatori non hanno posto online nell'UE" (via Reuters e The Guardian).

La sentenza potrebbe mettere a dura prova le relazioni tecnologiche UE-USA e potenzialmente attirare l'attenzione dell'amministrazione di Donald Trump. Musk ha 90 giorni per presentare un piano d'azione e potrebbe fare ricorso contro la decisione, come hanno fatto altri giganti tecnologici, inclusa Apple.

Altre tre indagini in corso su X si concentrano sulla moderazione dei contenuti e sugli algoritmi, incluse potenziali violazioni delle leggi contro l'incitamento alla violenza o al terrorismo. Nel frattempo, l'UE ha ottenuto impegni da parte di TikTok per rispettare i requisiti di trasparenza pubblicitaria.