Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom e Nick Mohammed diventano falsi criminali in Deep Cover di Prime Video

Amazon ha svelato un altro importante film che intende far debuttare sulla sua piattaforma di streaming Prime Video. Questa è una commedia d'azione che riunisce Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom e Nick Mohammed, per interpretare attori improvvisati che vengono mandati nel ventre criminale di Londra.

Conosciuto come Deep Cover, Howard guida il cast nei panni di un'insegnante di improvvisazione comica che, temendo di aver sprecato le sue opportunità di celebrità e successo, viene avvicinata da un detective interpretato da Sean Bean per aiutarlo a sconfiggere pericolosi criminali. Per completare il lavoro, ingaggia due dei suoi studenti, interpretati da Orlando Bloom e Nick Mohammed, con il trio che scopre presto di aver fatto il passo più lungo della gamba.

Deep Cover debutterà il Prime Video il 12 giugno e puoi vedere il trailer del film e la sinossi ufficiale qui sotto.

"Deep Cover è una commedia d'azione dal ritmo incalzante con Bryce Dallas Howard nei panni di Kat, un'insegnante di improvvisazione comica che inizia a chiedersi se ha perso la sua occasione per il successo. Quando un poliziotto sotto copertura (Sean Bean) le offre il ruolo di una vita, recluta due dei suoi studenti (Orlando Bloom e Nick Mohammed) per infiltrarsi nella malavita londinese impersonando pericolosi criminali.