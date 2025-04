Bungie mostrerà Marathon gameplay questa settimana

HQ

Alla fine della scorsa settimana, sapevamo che Sony e Bungie stavano prendendo in giro qualcosa di Marathon correlato, ma non eravamo del tutto sicuri di cosa. Ora, sappiamo che le anticipazioni erano per una rivelazione del gameplay, che avverrà entro la fine di questa settimana.

Il 12 aprile, daremo una prima occhiata al gameplay di Marathon, mostrando il nuovo sparatutto di estrazione PvP di Bungie, i personaggi giocabili AKA Runners, le mappe in cui giocheremo e altro ancora.

C'è la speranza che questa rivelazione del gameplay sia accompagnata dall'annuncio di una data beta, in modo che dopo aver visto come funziona il gioco i fan possano verificarlo da soli. La presentazione del gameplay inizia alle 10:00 PT del 12 febbraio, o alle 18:00 BST/19:00 CEST e può essere trovata su Twitch.

Marathon è in fase di sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S.