Bungie presenta un nuovo gameplay da Marathon

L'imminente sparatutto a estrazione Marathon – il reboot di Bungie della classica serie degli anni '90 – ha sollevato molte domande. Ma stasera, lo studio ha finalmente dato ai fan uno sguardo adeguato al gioco, mostrando nuovi filmati di gioco insieme a nuovi dettagli su ciò che verrà, incluso esattamente quando potremo visitare la colonia abbandonata di Tau Ceti IV.

Durante il livestream, Bungie ha annunciato che un'alpha limitata prenderà il via il 23 aprile, dando ai giocatori la possibilità di vestire i panni di un Runner, mercenari biosintetici che combattono in squadre di massimo tre giocatori contro altri giocatori e nemici IA, raccogliendo bottino e combattendo per la sopravvivenza. Hanno anche dimostrato le quattro classi giocabili del gioco e le loro abilità uniche.

Marathon seguirà una struttura stagionale, completa di partite classificate e vari eventi della community. Oltre al gameplay, Bungie ha anche presentato in anteprima un cortometraggio diretto da Alberto Mielgo, che offre alcuni retroscena e aggiunge profondità all'universo del gioco.

Infine, hanno rivelato che Marathon verrà lanciato il 23 settembre di quest'anno per PC (tramite Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con supporto completo per cross-play e cross-save. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

Sei entusiasta di Marathon ?