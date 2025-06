Bungie ritarda Marathon dopo che i giocatori non erano soddisfatti del playtest alpha

HQ

Bungie ha annunciato il ritardo di Marathon, il titolo che dovrebbe uscire il 23 settembre su PS5, Xbox Series X e PC, e non ha fornito una nuova data o finestra di uscita. C'era da aspettarselo, tuttavia, dopo tutte quelle segnalazioni da parte di persone all'interno dell'azienda, o ex lavoratori che non amavano davvero lavorare lì.

"Attraverso ogni commento e conversazione in tempo reale sui social media e su Discord, la tua voce è stata forte e chiara. Abbiamo preso a cuore questo aspetto e sappiamo di aver bisogno di più tempo per creare Marathon nel gioco che rifletta veramente la tua passione", ha dichiarato il team di sviluppo di Marathon (la dichiarazione ufficiale non è firmata) in una dichiarazione, poiché sembra chiaro che i giocatori del playtest Alpha non erano soddisfatti del gioco.

Quindi, nei prossimi mesi, Bungie si concentrerà su cose come "migliorare il gioco di sopravvivenza" con incontri IA più impegnativi, corse più gratificanti con nuovi tipi di bottino ed eventi dinamici e rendere il combattimento più teso e strategico, oltre a migliorare il multiplayer con la chat di prossimità, in modo che le storie sociali possano prendere vita. Promettono anche di aumentare la fedeltà visiva, aggiungere più narrazione narrativa e ambientale e, cosa interessante, "un tono più oscuro che riprende i temi della trilogia originale".

Detto questo, Marathon non ha una data di uscita, ma dovrebbe uscire l'anno prossimo. Darai una possibilità a Marathon ?