Bungie spiega perché Marathon non è un gioco free-to-play

La prossima grande impresa di Sony e Bungie, il tanto pubblicizzato sparatutto a estrazione Marathon, non sarà free-to-play. Questo è stato annunciato durante lo showcase del gameplay dello scorso fine settimana, dove una manciata di giornalisti ha avuto la possibilità di testare il gioco per un certo numero di ore.

Marathon, che è vagamente basato sui giochi cult con lo stesso nome dei primi anni '90, spera di attirare gli utenti attraverso il suo gameplay decisamente unico. Questo nonostante un prezzo che, secondo le indiscrezioni, si aggirerà intorno ai 40 dollari.

Quindi, perché esattamente non hanno scelto di rendere il gioco free-to-play, soprattutto considerando la concorrenza nel segmento? Questo è qualcosa che la stessa Bungie ha ora cercato di spiegare. In un'intervista con Skill Up, il direttore del gioco, Joe Ziegler, ha detto quanto segue:

"Speriamo che ciò che stiamo mostrando sia abbastanza eccitante da far sì che qualcuno faccia il salto con noi, ma ci impegniamo anche a fornire le stagioni passate che offriranno continuamente di evolvere il gioco senza un aumento del prezzo della scatola".

Ziegler ha continuato spiegando come Bungie intenda rendere il gioco davvero grande.

"Quello che speriamo tutti capiscano del gioco è che siamo concentrati sull'impegno a renderlo un gioco davvero fantastico, e pensiamo che il punto di partenza sia davvero forte in questo momento. Ognuno ha la propria definizione di quale sia il prezzo giusto".

Resta da vedere se le dimensioni del gioco sono una motivazione sufficiente per l'acquisto. Marathon uscirà questo autunno per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Steam, e poi vedremo quanto bene venderà allora, o se Sony avrà un altro Concord con cui fare i conti.

