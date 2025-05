Buone notizie dal botteghino: Lilo & Stitch e Mission Impossible prosperano nonostante siano in competizione tra loro

HQ

Mission Impossible: The Final Reckoning e Lilo & Stitch hanno debuttato lo stesso giorno, il Memorial Day festivo negli Stati Uniti, tradizionalmente uno dei più grandi fine settimana per il cinema e l'inizio "non ufficiale" della stagione estiva dei blockbuster. I più ottimisti speravano in un nuovo "Barbenheimer", con gli spettatori che si affollavano al cinema per vedere entrambi i film, mentre la maggior parte degli analisti temeva un crollo per Mission Impossible: troppo lungo (il che significa meno passaggi ogni giorno), recensioni così così e con il precedente, Mission Impossible: Dead Reckoning, sottoperformante al botteghino nel 2023 (appunto, a causa dell'uscita poco prima di Barbenheimer).

Per fortuna, sembra che entrambi i film abbiano prosperato e si dice che negli Stati Uniti i cinema abbiano guadagnato complessivamente $ 322 milioni + durante il fine settimana, il miglior weekend del Memorial Day di sempre al botteghino nazionale, come riportato da Variety.

Non sorprende che Lilo & Stitch abbia preso il comando con 183 milioni di dollari negli Stati Uniti e 341 milioni di dollari in tutto il mondo. Ha avuto la terza migliore apertura per un remake live action Disney dietro Il re leone (2019) e La bella e la bestia (2017), che ha incassato 1 miliardo di dollari.

Ma Mission Impossible è andato meglio del previsto, guadagnando 77 milioni di dollari negli Stati Uniti, la migliore apertura del franchise negli Stati Uniti, superando i 61,2 milioni di dollari guadagnati da Fallout (2018). Anche se togliamo il giorno rosso di lunedì, sarebbe comunque più grande, a 63 milioni di dollari. A livello globale, il film ha guadagnato $ 204. Un buon inizio per uno dei film più costosi di sempre, che potrebbe non andare mai in pareggio (ci vorrebbe 1 miliardo di dollari per farlo) ma potrebbe finire per superare Fallout, il film con il maggior incasso del franchise, che ha incassato 824 milioni di dollari in tutto il mondo.