Calendario dell'hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi invernali di questa settimana: dai play-off alla medaglia d'oro
Canada e USA sono in cima alla classifica prima dei play-off e delle fasi a eliminazione diretta ai Giochi Olimpici Invernali.
Uno degli sport più seguiti ai Giochi Olimpici Invernali, l'hockey su ghiaccio maschile, sta per iniziare il turno di play-off, dopo il turno preliminare per determinare l'ordine e il tabellone delle fasi a eliminazione diretta.
I grandi favoriti Canada e Stati Uniti, le uniche squadre imbattute dopo le tre partite della fase a gironi, sono in cima alla classifica. Anche Slovacchia e Finlandia sono teste di serie, il che significa che hanno un posto assicurato nei quarti di finale e manceranno i play-off di qualificazione, che si giocheranno domani martedì 17 febbraio.
Ecco tutte le partite di hockey su ghiaccio maschile che potete guardare questa settimana, nell'ultima settimana dei Giochi Olimpici Invernali:
Martedì 17 febbraio: Play-off di qualificazione
- Germania vs Francia: 12:10 CET, 11:10 GMT
- Svizzera vs Italia: 12:10 CET, 11:10 GMT
- Cecca vs Danimarca: 16:40 CET, 15:410 GMT
- Svezia vs Lettonia: 21:10 CET, 20:10 GMT
Mercoledì 18 febbraio: Quarti di finale
- Vincitore (GER / FRA) vs Slovacchia: 12:10 CET, 11:10 GMT
- Vincitore (CZE / DEN) vs Canada: 16:40 CET, 15:410 GMT
- Vincitore (SUI / ITA) vs Finlandia: 18:10 CET, 17:10 GMT
- Vincitore (SWE / LAT) vs Stati Uniti: 21:10 CET, 20:10 GMT
Venerdì 20 febbraio: Semifinali
- Semifinale 1: 16:40 CET, 15:410 GMT
- Semifinale 2: 21:10 CET, 20:10 GMT
Sabato, 21 febbraio
- Partita per la medaglia di bronzo: 20:40 CET, 19:40 GMT
Domenica 22 febbraio:
- Partita per la medaglia d'oro: 14:10 CETM 13:10 GMT