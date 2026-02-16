Calendario dell'hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi invernali di questa settimana: dai play-off alla medaglia d'oro

HQ

Uno degli sport più seguiti ai Giochi Olimpici Invernali, l'hockey su ghiaccio maschile, sta per iniziare il turno di play-off, dopo il turno preliminare per determinare l'ordine e il tabellone delle fasi a eliminazione diretta.

I grandi favoriti Canada e Stati Uniti, le uniche squadre imbattute dopo le tre partite della fase a gironi, sono in cima alla classifica. Anche Slovacchia e Finlandia sono teste di serie, il che significa che hanno un posto assicurato nei quarti di finale e manceranno i play-off di qualificazione, che si giocheranno domani martedì 17 febbraio.

Ecco tutte le partite di hockey su ghiaccio maschile che potete guardare questa settimana, nell'ultima settimana dei Giochi Olimpici Invernali:

Martedì 17 febbraio: Play-off di qualificazione



Germania vs Francia: 12:10 CET, 11:10 GMT



Svizzera vs Italia: 12:10 CET, 11:10 GMT



Cecca vs Danimarca: 16:40 CET, 15:410 GMT



Svezia vs Lettonia: 21:10 CET, 20:10 GMT



Mercoledì 18 febbraio: Quarti di finale



Vincitore (GER / FRA) vs Slovacchia: 12:10 CET, 11:10 GMT



Vincitore (CZE / DEN) vs Canada: 16:40 CET, 15:410 GMT



Vincitore (SUI / ITA) vs Finlandia: 18:10 CET, 17:10 GMT



Vincitore (SWE / LAT) vs Stati Uniti: 21:10 CET, 20:10 GMT



Venerdì 20 febbraio: Semifinali



Semifinale 1: 16:40 CET, 15:410 GMT



Semifinale 2: 21:10 CET, 20:10 GMT



Sabato, 21 febbraio



Partita per la medaglia di bronzo: 20:40 CET, 19:40 GMT



Domenica 22 febbraio:



Partita per la medaglia d'oro: 14:10 CETM 13:10 GMT

