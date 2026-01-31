Sport
Calendario di Europa League per i play-off a eliminazione diretta con date e orari a febbraio
Questa fase prima degli ottavi di finale si svolge il 19 e 26 febbraio.
Il sorteggio per i play-off a eliminazione diretta si è svolto venerdì, e conosciamo i rivali delle squadre che non si sono qualificate immediatamente per gli ottavi di finale della UEFA Europa League. Le otto squadre che hanno raggiunto il turno sono state Lione, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, SC Friburgo e Roma, e aspetteranno fino al 12 e 19 marzo per gli ottavi di finale.
Dopo il sorteggio, è stato stabilito il calendario, e ora conosciamo le date e gli orari esatti delle partite di play-off che si svolgeranno a fine febbraio:
Partite del 19 febbraio
- Fenerbahçe vs Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT
- GNK Dinamo vs Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT
- PAOK vs Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Brann vs Bologna: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Celtic vs Stoccarda: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lille vs Crvena Zvezda: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Panathinaikos vs Viktoria Plzeň: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Ludogorets vs Ferencváros: 21:00 CET, 20:00 GMT
Partite del 26 febbraio
- Viktoria Plzeň vs Panathinaikos: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Ferencváros vs Ludogorets: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Crvena Zvezda vs Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Stoccarda vs Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Bologna vs Brann: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Genk vs GNK Dinamo: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Nottingham Forest vs Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Celta vs PAOK: 21:00 CET, 20:00 GMT
Sei entusiasta per l'Europa League 2025/26?