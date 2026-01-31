Calendario di Europa League per i play-off a eliminazione diretta con date e orari a febbraio

HQ

Il sorteggio per i play-off a eliminazione diretta si è svolto venerdì, e conosciamo i rivali delle squadre che non si sono qualificate immediatamente per gli ottavi di finale della UEFA Europa League. Le otto squadre che hanno raggiunto il turno sono state Lione, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, SC Friburgo e Roma, e aspetteranno fino al 12 e 19 marzo per gli ottavi di finale.

Dopo il sorteggio, è stato stabilito il calendario, e ora conosciamo le date e gli orari esatti delle partite di play-off che si svolgeranno a fine febbraio:

Partite del 19 febbraio



Fenerbahçe vs Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT



GNK Dinamo vs Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT



PAOK vs Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT



Brann vs Bologna: 18:45 CET, 17:45 GMT



Celtic vs Stoccarda: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lille vs Crvena Zvezda: 21:00 CET, 20:00 GMT



Panathinaikos vs Viktoria Plzeň: 21:00 CET, 20:00 GMT



Ludogorets vs Ferencváros: 21:00 CET, 20:00 GMT



Partite del 26 febbraio



Viktoria Plzeň vs Panathinaikos: 18:45 CET, 17:45 GMT



Ferencváros vs Ludogorets: 18:45 CET, 17:45 GMT



Crvena Zvezda vs Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT



Stoccarda vs Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT



Bologna vs Brann: 21:00 CET, 20:00 GMT



Genk vs GNK Dinamo: 21:00 CET, 20:00 GMT



Nottingham Forest vs Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT



Celta vs PAOK: 21:00 CET, 20:00 GMT



Sei entusiasta per l'Europa League 2025/26?