Sport
Calendario Madrid Open venerdì e sabato, debutti di Sinner, Zverev, Musetti...
Jannik Sinner, Alex de Miñaur, Ben Shelton debuttano oggi al Madrid Open.
HQ
Il Madrid Open, ATP Masters 1.000, è in pieno svolgimento e il secondo turno inizia oggi, venerdì 24 aprile, con il primo turno di 64 partite che continua anche sabato. Oggi vedremo il debutto di alcuni dei primi testa di serie, tra cui Jannik Sinner, che punta a conquistare il suo primo titolo a Madrid e continuare a scalare le classifiche senza Alcaraz o Djokovic.
Calendario ATP Madrid Open venerdì 24 aprile:
- E. Nava vs V. Vacherot: 11:00 CEST / 10:00 BST
- H. Hurkacz vs L. Musetti: 11:00 CEST / 10:00 BST
- T. Griekspoor vs D. Džumhur: 11:00 CEST / 10:00 BST
- J.L. Struff vs A. Michelsen: 11:00 CEST / 10:00 BST
- D. Lajović vs A. Rinderknech: 12:10 CEST / 11:10 BST
- J. Lehecka vs A. Tabilo: 12:10 CEST / 11:10 BST
- E. Møller vs G. Diallo: 12:10 CEST / 11:10 BST
- B. Shelton vs D. Prižmić: 12:10 CEST / 11:10 BST
- A. Fils vs I. Buse: 13:20 CEST / 12:20 BST
- A. Rublev contro V. Kopriva: 14:30 CEST / 13:30 BST
- S. Ofner contro T. Etcheverry: 15:00 CEST / 14:00 BST
- T. Tirante contro T. Paul: 15:40 CEST / 14:40 BST
- J. Sinner vs B. Bonzi: 16:00 CEST / 15:00 BST
- C. Norrie contro T. Machac: 16:10 CEST / 15:10 BST
- R. Jodar contro A. de Minaur: 20:00 CEST / 19:00 BST
- J. Fonseca vs M. Čilić: 20:10 CEST / 19:10 BST
Calendario ATP Madrid Open sabato 25 aprile:
L'ordine di gioco di domani non è stato annunciato, ma conosciamo i duelli che possiamo aspettarci, incluso il debutto di Alexander Zverev, Alexander Bublick, Alejandro Davidovich Fokina, Casper Ruud o Flavio Cobolli.
- N. B. Kjær contro D. Shapovalov
- L. Tien contro A. Vallejo
- A. Bublik contro S. Tsitsipas
- K. Khachanov contro A. Walton
- M. Navone contro A. Zverev
- J. Cerundolo contro L. Darderi
- U. Humbert contro T. Atmane
- A. Davidovich contro P. Carreño
- V. Gaubas contro F. Auger-Aliassime
- B. Nakashima vs A. Blockx
- D. Merida Aguilar contro C. Moutet
- F. Cerúndolo contro Y. Hanfmann
- D. Medvedev contro F. Marozsan
- J. Munar contro C. Ruud
- C. Ugo contro F. Cobolli
- M. Damm Jr. contro J. Menšík
