Call of Duty: Black Ops 7 per il lancio con 18 mappe, 30 armi e "Omnimovimento di livello superiore"

A causa dell'immenso successo delle beta Battlefield 6, gran parte dell'attenzione sugli FPS nel 2025 è stata rivolta al titolo di ritorno di EA e non, come al solito, alla serie di sparatutto annuali di Activision. Ma c'è un nuovo Call of Duty in arrivo, e il 14 novembre Black Ops 7 farà il suo arrivo.

Questa settimana vengono condivise molte informazioni sul gioco, con ulteriori notizie su Zombies in arrivo. Per il momento, l'attenzione è rivolta al multiplayer, che debutterà con una discreta quantità di contenuti, ovvero 18 mappe, oltre 30 armi, condivisione di build e prestigio delle armi, oltre 20 serie di punti e anche quello che viene considerato come "Omnimovimento di livello superiore".

Sì, mentre alcuni fan sono frustrati dal fatto che Battlefield 6 stia diventando più lento grazie alle sue recenti modifiche ai movimenti, la community di CoD dovrebbe aspettarsi che le cose accelerino considerevolmente, poiché questa evoluzione di Omnimovement offrirà salti sui muri, sprint più veloci e un miglioramento della meccanica dello scudo per il corpo.

Secondo l'elenco completo delle mappe del primo giorno, sono:



Cicatrice



Fattoria



Cuor nero



Tana



Colosso



Toshin



Ammiraglia



Missione: Marea



Recupero



Paranoia



La Forgia



Esposizione



Missione: Edge



Corteccia



Imprimere



Razzia



Esprimere



Dirottato



Puoi vedere un buon esempio del multiplayer in Call of Duty: Black Ops 7 nel trailer qui sotto, e leggere tonnellate di altro nell'enorme blog di Call of Duty, e presto sarai in grado di provarlo di persona, poiché ci saranno un paio di beta all'inizio di ottobre, prima per i pre-ordinatori tra il 2 e il 5 ottobre e poi per tutti i giocatori tra il 5 e l'8 ottobre.