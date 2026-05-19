Cancelled Star Wars: Knights of the Old Republic Remake avrebbe avuto un protagonista completamente doppiato

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Il Star Wars: Knights of the Old Republic Remake sembra non essere più vicino a noi che i veri viaggi a ipervelocità e i droidi domestici. Tuttavia, alcuni fan potrebbero tirare un sospiro di sollievo per il fatto che la versione originale del remake sia stata cancellata, poiché avrebbe incluso un cambiamento importante al nostro protagonista.

In una nuova scenettica catturata da MP1st, non solo vediamo come alcuni elementi della storia siano cambiati all'inizio del Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, ma è anche confermato che questo remake avrebbe optato per un protagonista completamente doppiato nel gioco. Considerando che il gioco originale aveva un protagonista silenzioso, con opzioni di dialogo che apparivano come caselle di testo, questo avrebbe fatto una differenza notevole. Probabilmente non avrebbe cambiato molto della storia, ma avrebbe significato che il gioco non sarebbe stato esattamente una versione rielaborata di ciò che conosciamo dal passato.

Ovviamente, la versione Aspyr del Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è stata cancellata, e ora Saber continua a lavorare sul gioco. Sembra che molto lavoro sia stato fatto da Aspyr, ma quel lavoro si è concentrato principalmente all'inizio del gioco. Dovremo vedere se Saber andrà oltre, o se questo progetto rimarrà nell'ombra ancora per un po'.