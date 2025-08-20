Caos all'aeroporto di Milano: un passeggero armato di martello scatena incendi e distrugge gli schermi

HQ

Le ultime notizie sull'Italia . Un importante aeroporto italiano ha affrontato una situazione tesa quando un passeggero ha dato fuoco a un'area del check-in e ha attaccato gli schermi digitali, provocando l'evacuazione parziale del Terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa.

I servizi di emergenza hanno rapidamente contenuto l'incendio e l'individuo è stato preso in custodia senza segnalazioni di feriti. I video che circolano online mostrano il fumo che riempie lo spazio mentre i viaggiatori fuggivano, mentre altri intervenivano per fermare l'uomo.

I funzionari hanno avvertito di potenziali ritardi e interruzioni dei voli nel trafficato hub popolare tra i turisti internazionali. I motivi dell'attacco rimangono poco chiari, anche se le autorità aeroportuali hanno assicurato che il traffico aereo complessivo non è stato in gran parte influenzato.